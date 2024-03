Sinner-Vavassori, derby italiano oggi nell'Atp di Miami: orario, dove vederlo in tv

(Adnkronos) - Sinner-Vavassori. Derby tricolore oggi, venerdì 22 marzo 2024, nel secondo turno dell'Atp Masters 1000 di Miami. Dopo la sconfitta contro Carlos Alcaraz una settimana a Indian Wells, l'atoatesino torna in campo e il suo primo avversario nel torneo della Florida è un italiano, numero 148 al mondo, proveniente dalle qualificazioni.

"Indipendentemente dai risultati, sono cresciuto come persona e come giocatore, ma come persona sono sempre lo stesso e non saranno i risultati a cambiare le cose", ha detto Sinne alla vigilia dell'esordio al Miami Open. "E' normale, fai esperienze nuove. Io sono fortunato perché posso giocare in tutti i più grandi tornei del mondo per tutta la stagione". "Ogni torneo è una nuova opportunità -ha detto ancora-, e qui ho di nuovo l'occasione di mostrare un buon tennis. Nel corso dell'anno non ho pensato alla striscia di vittorie. Sapevo che prima o poi avrei perso, e sono contento che la sconfitta sia arrivata alla fine di un grande torneo, nella semifinale di un Masters 1000 che è comunque un ottimo risultato".

L'incontro tra Sinner e Vavassori, inizierà non prima delle 18.15 e sarà trasmesso in diretta da Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go e Now.

Per quanto riguarda gli altri italiani in campo, Flavio Cobolli affronterà l'inglese Cameron Norrie come quinto incontro (si inizia alle 16) sul campo numero 1. Matteo Arnaldi giocherà contro Alexander Bublik come terzo match sul campo numero 5 con inizio alle 16 italiane.

Nel femminile, Jasmine Paolini, campionessa del torneo di Dubai, giocherà alle 16 ora italiana contro la statunitense Volynets. Nella sessione serale a partire dalla mezzanotte italiana la numero 1 del mondo Iga Swiatek affronterà Camila Giorgi.