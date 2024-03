Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo rincorre in casa il sogno play-off

L’anno scorso l’ultima gara di regular season poteva voler dire salvezza ed è andata così. Stavolta può voler dire play-off e i tifosi sperano. La Wash4green Pinerolo domani, domenica 24 marzo, ospiterà al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte l’Itas Trentino, fanalino di coda del campionato, retrocesso da tempo, ma che sta onorando comunque gli impegni. All’andata era finita 2-3.

Alle ‘pinelle’ basterebbe un punto per abbracciare il sogno, mentre un 3-0 varrebbe un sesto posto incredibile alla seconda stagione in A1 e con diversi infortuni che hanno accidentato il percorso. Anche se Pinerolo dovesse perdere, però, potrebbe raggiungere lo stesso i play off scudetto grazie a eventuali passi falsi negli altri campi da parte di Vallefoglia (impegnata in casa con Milano) e Roma (tra le mure amiche contro Novara), a pari punti con le ‘pinelle’ (34), ma con un quoziente set peggiore, oppure di Casalmaggiore (in trasferta a Chieri), che è a -3 e sta tentando un’incredibile rimonta, con un girone di ritorno di altissimo livello.