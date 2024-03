NUOVE NOTE – Il ritorno dei Melody Fall con un brano che parla di autenticità e resilienza

I Melody Fall sono una band torinese attiva da ben 15 anni e che porta sui palchi nazionali e internazionali il suo Pop-punk. Dopo aver pubblicato sei dischi, cinque in inglese e uno in italiano, sono tornati sulle scene con un nuovo singolo. Il brano, " Nothing left to lose " esplora i temi dell'autenticità, della perdita e della resilienza di fronte alle avversità della vita. Nel corso di quest’anno pubblicheranno una serie di nuovi pezzi che nel 2025 convoglieranno in un nuovo disco.

Come si sono formati e perché si chiamano così i Melody Fall?

Eravamo tre adolescenti amanti del pop-punk nell’era del pop-punk, parliamo del 2003. Andavamo a scuola insieme e suonavamo tre strumenti diversi. Appena abbiamo scoperto questa cosa abbiamo iniziato a suonare insieme e dopo poco ho iniziato a scrivere canzoni. Da cosa nasce cosa e ci siamo ritrovati a fare il primo Ep nel 2006 uscito in Japan. Il nome non ha un perché, ci piaceva il doppio significato tra Cascata di Melodia e Autunno Melodico.

Avete alle spalle una storia lunga 15 anni, quante cose sono cambiate in questo arco di tempo?

Tutto. La Vita di ognuno di noi è totalmente cambiata, ed è giusto che sia così.

La cosa che trovo molto bella è che comunque riusciamo a trovare sempre dello spazio nelle nostre vite. Quello che ci ha accompagnato per tutti questi anni ci ha permesso di girare il mondo in tour e fare cose che, in altro modo, non avremmo mai potuto fare.



Come vi descrivereste ad un ascoltatore che non vi conosce?

Pop Punk puro.

Cosa ispira la scrittura dei vostri brani?

Ogni brano ha al suo interno una storia di vita vissuta da noi. Magari solo un aneddoto divertente che ci è capitato in tour, magari una sensazione, un brutto momento. Scriviamo sempre di qualcosa che abbiamo provato sulla nostra pelle.

Raccontateci del vostro nuovo singolo “ Nothing left to lose”.

Diciamo che segna il nostro ritorno sulla scena. È per noi più di un semplice singolo, segna l'inizio di un nuovo capitolo. Tornare a cantare in italiano dopo 15 anni non è stata una decisione facile, ma una volta iniziato a scrivere ci siamo trovati super a nostro agio. Il brano è un manifesto per tutti coloro che hanno, almeno una volta nella vita, sentito di aver perso tutto. Vogliamo ricordare a loro, e ai noi stessi, che nella vulnerabilità c'è forza e che a volte, quando sembra non rimanere nulla, si trova la libertà di rischiare senza paura.





La vostra Torino musicale e non.

Per noi l'attività live è stata sempre il motore trainante di tutto il progetto. Siamo stati molto fortunati a poter portare la nostra musica in tutta Europa, Russia, Cina, Giappone, questo ci ha permesso di instaurare rapporti con persone meravigliose ovunque andavamo. Naturalmente casa è casa e non vediamo l'ora di poter suonare davanti al nostro pubblico qui.