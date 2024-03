Volley, Reale Mutua Fenera Chieri ’76 torna sul tetto d’Europa e vince la CEV Volleyball Cup

“Nel cuore e nella mente ci sono tante emozioni – annota il capitano, Kaja Grobelna - Ognuno ha dato il suo e abbiamo realizzato insieme questo sogno. Ce lo meritiamo noi, la società, Torino, Chieri”. Per Reale Mutua, società da sempre a fianco della squadra, lo sport non è solo una competizione su un campo di gioco, ma un catalizzatore di valori, benessere e coesione sociale. In questo contesto, Reale Mutua ha da sempre creduto nel potere dello sport come strumento per promuovere il proprio brand, sostenere le comunità locali e generare un impatto positivo tangibile e misurabile. Come mutua, l’obiettivo della compagnia non è solo il profitto, ma soprattutto l'impatto sulle persone e sulle comunità in cui opera. Da quando Reale Mutua è diventata Co-Title Sponsor insieme a Fenera nella stagione 2018/19, la squadra ha ottenuto risultati significativi, culminati con questa storica qualificazione alla CEV Cup 2024.