“La Regione è al fianco di Villafranca Piemonte per l’ampliamento del Palazzetto”

Prima dell’ultimo match di regular season, poco fa, l’assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca ha annunciato “il sostegno della Regione al progetto di ampliamento del Palazzetto di Villafranca Piemonte”. L’assessore non è entrato nel merito delle cifre e sicuramente la questione si intreccia con le elezioni regionali e locali, perché sia la maggioranza di Alberto Cirio, sia quella del sindaco Agostino Bottano cercheranno la conferma alle urne l’8-9 giugno.

L’obiettivo del primo cittadino è raddoppiare i posti: da 1.500 a 3.000 per poter ospitare le gare delle coppe europee. Segno che l’UnionVolley Pinerolo Villafranca ‘sogna’ in grande. Parallelamente Bottano confida nella Regione per una serie di altri interventi come “la realizzazione di una palestra adiacente al Palazzetto stesso per gli allenamenti delle ‘pinelle’ ad uso promiscuo anche per altre attività e non per ultima ‘lo ginnastica dolce’ per la terza età e per la fisioterapia”. Inoltre punta su contributi per “la realizzazione di spogliatoi per i campi esterni del calcio in erba sintetica, del padel e del beach volley”. Ricca è stato invitato al Pala Bus Company per patrocinare la struttura con un doppio logo: quello della Regione Piemonte e di PiemonteSport.