Volley A1/F: sesto posto e play-off scudetto, l’impresa della Wash4green Pinerolo

Sesto posto e play-off scudetto. La Wash4green Pinerolo chiude così una regular season incredibile, molto oltre le più rosee aspettative. L’infortunio di D’Odorico a inizio stagione e quello di Ungureanu durante il girone di ritorno erano colpi difficili da assorbire, ma il gruppo creato da coach Marchiaro ha superato tutte le difficoltà e chiuso con una festa al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte. I tre punti con l’Itas Trentino (3-0) - mvp Polder - portano le ‘pinelle’ a 37, davanti a Vallefoglia e Roma e sotto le quattro marziane e la ‘regina di coppe’ Chieri.

L’avversaria di mercoledì 27 sarà Milano di Paolo Egonu, con la prima gara in trasferta.

Primo set

Le ‘pinelle’ volano sul 6-1 con due ace di Storck. Trentino prova a riavvicinarsi, ma le padrone di casa allungano ancora sul 13-7 con un muro sempre dell’opposta svizzera. Il turno di servizio di Akrari porta un altro strappo importante (17-8). La Wash4green è inarrestabile e porta a casa il parziale con una fast di Akrari (25-14).

Secondo set

Trentino cambia marcia e parte con +3 (3-6). Però dura poco. Una stoccata di Sorokaite e un 1-2 di Cambi portano le ‘pinelle’ sul 10-8. Le ospiti però non demordono e agguantano la parità con Michieletto che approfitta di un errore in copertura (14-14). La Wash4green ritrova muro e gioco, andando sul 22-18 con Akrari. Sembra lo strappo decisivo, ma le trentine non mollano e annullano tre set point di fila. Chiude Sorokaite con il diagonale del 26-24.

Terzo set

Le trentine ripercorrono le orme del parziale precedente, spingendosi sul 3-7. Le padrone di casa riprendono il ritmo e pian pian rosicchiano terreno fino alla fast e al muro di Akrari che valgono il 19-18. È la svolta che porta le padrone di casa sul 24-19. A chiudere ci pensa subito Sorokaite con un ace che fa esplodere il pubblico del Palazzetto.