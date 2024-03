Aveva 2,3 chili di droga in casa: arrestato a Villafranca Piemonte

In casa sua hanno trovato 2,3 chili di marijuana e per un italiano, residente a Villafranca Piemonte, sono scattate le manette. Denunciata invece in stato di libertà la convivente. I due sono gravemente indiziati di detenzione e produzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’operazione, che risale al 18 marzo, si inserisce in una più vasta campagna di controlli antidroga avviata dai carabinieri della Compagnia di Saluzzo. Le forze dell’ordine da tempo erano impegnate in servizi di osservazione e di monitoraggio degli ambienti giovanili, arrivando alla perquisizione domiciliare, con delega della Procura della Repubblica di Torino. I sospetti erano fondati e l’uomo è stato accompagnato in carcere a Torino, mentre la droga sequestrata.