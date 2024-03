Lecce, bimba di 5 anni azzannata dal cane mentre dorme: è grave

(Adnkronos) - Una bambina di 5 anni è stata morsa in testa dal cane di famiglia mentre dormiva in casa a Cutrofiano, in Salento. La piccola, ricoverata e operata d’urgenza al “Cardinal Panico” di Tricase, è stata poi trasferita in ospedale a Lecce per tenere sotto controllo clinico le ferite. A dare la notizia il Quotidiano di Puglia.