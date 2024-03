Beneficenza e intrattenimento si incontrano al casinò

Le serate di raccolte fondi dei casinò: quando la beneficenza passa dal gambling

Casinò e sale da gioco sono, ça va sans dire, luoghi che offrono un intrattenimento molto particolare legato al denaro. Si rivelano così, nel loro modo silenzioso e quasi misterioso di operare, un ambiente perfetto per accogliere eventi di beneficenza e raccolta fondi. In fondo, qual è il modo migliore con cui ottenere piacere ed eccitazione e, allo stesso tempo, promuovere una giusta causa?

Una raccolta fondi originale per la vostra causa

Raccogliere fondi è una delle attività principali delle associazioni o delle organizzazioni di beneficenza. Qualsiasi sia l’ambito o la causa su cui fanno forza, non è, tuttavia, sempre facile organizzarle perché spesso mancano la giusta location e la creatività che permette di attirare donatori in maniera concreta.

Una delle soluzioni, soprattutto oltreoceano, è quella di proporre delle serate di beneficenza nelle sale da gioco o nei casinò, luoghi che si prestano molto a questo tipo di eventi per natura. Mentre gli ospiti si divertono con passatempi tipici del Vulcan Vegas Casino, tra i tavoli di blackjack, roulette o poker o tirando le leve fortunate delle slot machine, sono capaci di sfruttare i giochi di casinò donando generosamente per la vostra causa.

Come si svolge una raccolta fondi al casinò?

Non c’è, ovviamente, una regola fissa perché tutto dipende dal tipo di serata e da come il casinò o la sala di gioco intende procedere. Tuttavia, c’è una sorta di procedura comune a questi eventi.

Innanzitutto, è necessario pagare all’operatore che offre i propri spazi una quota fissa che dipende dal numero di tavoli e dalla durata del noleggio del posto. Tutto ciò che raccoglierete al di là di questa cifra sarà naturalmente un profitto per la vostra causa.

Si sceglie poi, a discrezione, cosa offrire ai giocatori, e quindi ai papabili donatori e investitori per la vostra raccolta fondi.

Per poter giocare e partecipare, per esempio, ai tornei della serata (di poker, roulette o altro) ogni giocatore dovrà fare una donazione, libera o con un montante minimo prefissato, al fine di poter acquistare le famose fiches del casinò. Così facendo si potranno massimizzare i fondi per la raccolta. Il biglietto d’invito per l’evento comprende, per esempio, 20, 30, 50 o 100 euro/dollari di fiches o di denaro contante da utilizzare nel corso della serata. Ciò permette di vendere il maggior numero di biglietti e incentivare i giocatori all’acquisto e al gioco. Il numero di fiches o il montante totale che sceglierete di includere dovrà essere calcolato con cura per evitare perdite e coprire i vostri costi. Inoltre, se finiscono le fiches, i giocatori potranno donare altro denaro per riceverne altre.

I casinò e le sale di gioco forniscono di proposito delle quote per le vostre puntate ben allettanti e, di norma, migliori di quelle abituali. Ciò fa sì che il giocatore rimanga soddisfatto delle proprie donazioni e, più in generale, della serata, sapendo che comunque il denaro viene ben speso perché riceve anche delle gratifiche a livello di gioco e di divertimento.

Per creare ulteriore hype, l’organizzatore dell’evento può anche decidere di ottenere una sponsorizzazione per ogni tavolo del casinò al fine di aumentare ulteriormente la raccolta fondi. Saranno poi gli sponsor a decidere se e come distribuire dei premi extra, magari anche in base al tipo e alla quantità di donazioni.

I migliori consigli per una raccolta fondi di successo

Scegliete un tema per il vostro evento affinché sia più allettante e divertente. Un esempio? Un tema alla James Bond con i tavoli di roulette. Se poi avete la possibilità di aggiungerci la musica di sottofondo, dal vivo o meno che sia, l’intrattenimento è assicurato. Stabilite un obiettivo e un budget concreti. Ciò vi aiuterà anche a contenere i costi e a decidere realisticamente quali saranno le offerte migliori per il vostro evento. Assumete croupier professionisti perché possono davvero elevare l’esperienza dei partecipanti e far sembrare l’evento molto più curato e professionale. Servite cibo e bevande perché questo tipo di serate durano di solito diverse ore e i partecipanti potrebbero amare le pause.

Per avere un’idea più chiara, ecco alcuni consigli. La vostra serata di beneficenza e raccolta fondi avrà sicuramente più successo se ci date un occhio:

Casinò fa rima con beneficenza?

Organizzare una serata di raccolta fondi al casinò permette a sostenitori e donatori di godere del divertimento e dell’eccitazione di giocare in un vero casinò mentre si sostiene un’organizzazione non profit. Si tratta di eventi glamour e memorabili, più o meno eleganti, ma sicuramente d’impatto.

Oltre a essere divertenti, le serate di raccolta fondi al casinò consentono ai donatori di entrare in contatto tra loro e di condividere esperienze positive. Questo rafforzerà il loro legame sia con la causa da sostenere che con i casinò stessi, che non saranno solo luoghi esclusivamente dediti al puro azzardo.