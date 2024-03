Sviluppo territoriale, dalla Regione Piemonte arrivano oltre 31 milioni di euro per 59 Comuni

La Regione ha di recente sbloccato oltre 31 milioni di euro che verranno assegnati rispettivamente a 57 comuni e 2 Unione Montane, grazie all’azione condotta mediante il Programma operativo complementare 2014-2020, che è stato approvato dal Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile). L’obiettivo di questa somma cospicua è incentivare e aiutare i Comuni nella realizzazione di progetti che riqualifichino infrastrutture e valorizzino il patrimonio culturale della Regione.

“Riqualificare vuol dire tenere al territorio - esordisce il Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte Gianluca Gavazza - e in questi 5 anni la Regione Piemonte si è impegnata innumerevoli volte per aiutare i Comuni e le realtà territoriali in questo processo che non sempre è alla loro portata. Questo di 31 milioni di euro è solo l’ultimo intervento, ma mi sento sicuro di affermare che il sostegno della Regione è sempre stato attivo e continuo. Nel dettaglio, vengono finanziati 10 progetti alessandrini con 3,36 milioni di euro, 6 astigiani con 3,57 milioni, uno biellese con 1,2 milioni, 22 cuneesi con 11,78 milioni, 17 torinesi con 9,84 milioni, due del Verbano-Cusio-Ossola con 1,48 milioni e uno vercellese con 230mila euro.

I comuni della provincia di Torino che riceveranno questi fondi sono: Bollengo, Candiolo, Cavour, Cercenasco, Forno Canavese, Leinì, Lemie, Moncalieri, Moncenisio, Montanaro, Pont Canavese, Rivarolo Canavese, Settimo Torinese, Usseglio, Verolengo, Virle Piemonte e infine l’Unione montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca. Sono orgoglioso di vedere atti concreti da parte dell’istituzione che rappresento a sostegno dei nostri amati territori, perché per me vuol dire ripagare i cittadini che mi hanno dato la loro fiducia con delle risposte che li possano soddisfare appieno”.

Nello specifico a Bollengo andranno 136mila euro per la messa a norma degli impianti sportivi G. Gaglione, a Candiolo 355.245 euro per la riqualificazione energetica del municipio; a Cavour 204.570 euro per riqualificare ala e portici comunali; a Cercenasco 737.897 euro per l’adeguamento sismico e normativo della scuola primaria; a Forno Canavese 1.440.000 euro per la messa in sicurezza del parcheggio comunale interrato tramite sopraelevazione; a Leinì 856.640 euro per la riconversione del Centro Servizi Cittadella dello Sport; a Lemie 128mila euro per la realizzazione della strada di accesso alla zona Sud del concentrico; a Moncalieri 332mila euro per la ricollocazione delle attività della polizia Municipale; a Moncenisio 1.500.000 euro per la riqualificazione dell’area delle ex casermette, a Montanaro 180mila euro per i lavori di messa in sicurezza del plesso scolastico di via Caffaro; a Pont Canavese 240mila euro per l’ampliamento del complesso monumentale della torre Tellaria a fini di ristorazione; a Rivarolo Canavese 1.000.000 di euro per il rifacimento del campo sportivo in sintetica e pista di atletica in resina poliuretanica; a Settimo Torinese 1.500.000 euro per valorizzare l’area del complesso scolastico Martiri della Libertà, a Usseglio 256mila euro per il recupero e il miglioramento della fruizione del lago di Malciaussia; a Verolengo 240mila euro per la riqualificazione ambientale della zona Cascinetta - Parco dei Briganti; a Virle Piemonte 175mila euro per la messa in sicurezza e il miglioramento della regimazione acque e la riqualificazione di piazza Vittorio Emanuele II. Infine all’Unione montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca 560mila euro per il progetto Smart inclusive mountain: aumenta la realtà oltre i confini.