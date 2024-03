Pasqua boom per il turismo: +153% per coloro che raggiungeranno Torino in treno

Pasqua boom per il turismo: +153% per i turisti che raggiungeranno Torino in treno

"Le vacanze sono sempre più un bene irrinunciabile e lo testimoniano le prenotazioni per Pasqua che vedono nel nostro Paese un aumento del 20% rispetto al 2023". E' quanto dichiara la presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli. A poche ore dall'arrivo della festività simbolo della primavera, a trainare la crescita, oltre alle città d'arte, sono soprattutto Torino e le destinazioni del Sud.

Montagna, città d'arte e non solo

Le città d'arte, non solo Roma, Firenze, Venezia, ma anche Napoli, Catania e Torino saranno tra le mete preferite dai viaggiatori stranieri- innanzitutto statunitensi, francesi e tedeschi con un' occupabilità delle strutture al momento superiore al 78%. Essendo una Pasqua bassa non va tralasciata l'opzione montagna che sarà preferita da quei connazionali che vorranno godersi le ultime discese sulle piste da sci.

Torino fa meglio di Firenze e Venezia

Per evitare il traffico stradale molti viaggiatori utilizzeranno il treno come mezzo di trasporto per raggiungere le principali città: lo conferma l'incremento del 40% delle prenotazioni rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso con un boom per Torino (+153%), Venezia (+134%) e Napoli (+111%), che fanno meglio di Firenze e Roma.

Usa meta preferita per l'estero

Nonostante l'aumento dei biglietti aerei, cresciuti di quasi il 10%, e il persistente problema del rilascio dei passaporti, si confermi positivo il trend dei viaggi degli italiani all'estero con gli Usa in testa tra le preferenze dei giovani sul lungo raggio con il 16% delle scelte, seguiti dal Giappone con l'11%, e l'Egitto balneabile del Mar Rosso al 9%. Parigi, Londra, Amsterdam e Barcellona sono invece le città più ricercate sul breve raggio.