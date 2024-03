Insonnia, cefalee e nausee in gravidanza: un ambulatorio di Agopuntura al Mauriziano

E'’ nato un ambulatorio di Agopuntura per l’ospedale Mauriziano di Torino: è attivo al pomeriggio negli ambulatori al piano terra dell’ospedale ed è indicato per risolvere il dolore ed alcune alterazioni funzionali dell’organismo. "A differenza della terapia con i farmaci che prevede l’assunzione di sostanze chimiche estranee al nostro corpo e non prive di effetti collaterali, l’agopuntura stimola le risorse naturali del nostro organismo" spiega la dottoressa Silvia Minicucci, referente dell’ambulatorio e specialista del servizio di Anestesia e Rianimazione (diretto dal dottor Fabrizio Racca).