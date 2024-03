Pasqua 2024 a Torino: gli orari dei bus, metropolitana, Tranvia e tram storici

La linea 1 metro sarà in servizio dalle 7 alle 22

Bus e metropolitana di Torino in funzione a Pasqua e Pasquetta , così come la “dentera” e i tram storici .

Mezzi pubblici

A Pasqua e Pasquetta la metropolitana sarà in servizio con l'attuale orario festivo: dalle 7 del mattino alle 22,00 (ultime partenze dai capolinea di Fermi e Bengasi alle 21.30). Dalle ore 22.00 alle 00.30 saranno in servizio i bus sostitutivi della linea M1S, con ultime partenze dai capolinea di Fermi e Bengasi alle 00.00.

Domenica 31 marzo e lunedì 21 aprile funzionerà anche la normale rete festiva di tram e bus.

Il servizio notturno Night Buster sarà attivo il 30 e 31 marzo. Servizi turistici

La domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta saranno in funzione la tranvia Sassi-Superga, l'Ascensore Panoramico della Mole Antonelliana e i tram storici della linea 7. In servizio anche il bus Venaria Express per raggiungere la Reggia di Venaria e il Parco de La Mandria.