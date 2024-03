Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo cerca lo sgambetto a Milano per sognare ancora

L’impresa è sfumata per un soffio a Milano, con una Wash4green Pinerolo da favola, che ha portato al quinto set l’Allianz Vero Volley di Egonu e Sylla. Ora le ‘pinelle’ possono riprovarci in casa: una vittoria domani, domenica 31 marzo, alle 17, al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte, porterebbe le due squadre a gara 3. Lo spareggio per l’accesso alle semifinali scudetto si giocherebbe nuovamente in terra lombarda.

Un traguardo che alla vigilia dei play-off sembrava impossibile anche solo da prevedere, ma la prova di mercoledì ha messo in luce la fame e la grinta della Wash4green. Certamente il turno infrasettimanale pesa sulle gambe, visto che la rosa è stata falcidiata dagli infortuni, ma l’entusiasmo del pubblico può essere quella spinta in più per l’ennesima impresa di una stagione entusiasmante.