La colomba fa canestro: tutti i risultati delle semifinali del XXVI Memorial Marco Ercole & Bruno Gontero

Sabato di semifinali sia al PalaEinaudi, che al PalaCus. A Moncalieri è la delegazione svizzera Next Gen a prendere subito il controllo della prima sfida in programma, valida per l’accesso alla finale di domani per il 9°/10° posto vs Scaligera Verona alle 9:30 al PalaEinaudi. Le due sconfitte, Marsala e Herons Young Montecatini, apriranno invece le danze domani mattina alle 8:30 al PalaCus con l’obiettivo di evitare l’ultima piazza del Torneo.



Poco dopo è la volta dei ragazzi di coach Trovato, che tra le mura amiche sfidano Lo.Vi Borgaro, formazione guidata dell’ex gialloblù Claudio Lastella. Partenza aggressiva di Moncalieri che grazie a un’ottima difesa allungata ruba diversi palloni e corre tanto in campo aperto, come testimonia il +28 dopo il primo quarto. Un ampio cuscinetto che i moncalieresi conservano e raddoppiano nel finale. Ottime le prestazioni di Biondi (17) e soprattutto Soares (40) che in coppia firmano 57 dei 104 punti totali. Sull’altro campo, la sfida tra Cus Torino e Collegno Basket si indirizza fin da subito sui canali biancorossi. All’intervallo è +13 per Collegno che nel secondo tempo non si guarda più indietro e chiude 92-40. Domani al PalaEinaudi, quindi, sfida per il 5° e 6° posto tra Moncalieri e Collegno.



La prima semifinale tra BSL ed Eridania inizia all’insegna degli emiliani che dopo 5’ conducono già di 11 punti. Poi tra la fine del primo e l’inizio del secondo quarto, due fiammate di Ruffo riportano quasi a un possesso di distanza i torinesi. Ma lo strapotere a rimbalzo offensivo e l’aggressività a tutto campo di BSL non lascia scampo all’Eridania. Alla boa del quarto il tabellone dice 41-21 per BSL. Un vantaggio destinato ad aumentare nel corso della partita, fino al +50 finale.



Al PalaCus la Fortitudo riesce a imporsi dopo 40 minuti di parziali e controparziali contro TNA. Finisce 81-69, con il vantaggio (+9) accumulato nel primo quarto dagli emiliani a pesare maggiormente sul risultato. Finalissima dunque tutta bolognese: appuntamento alle 13:30 al PalaEinaudi per BSL - SG Fortitudo.

A seguire, premiazioni ed estrazione dei 30 premi fortunati della lotteria gialloblù!

Gli altri orari:

Alle 12:30 al PalaCus finale 3°/4° posto tra Eridania e TNA.

Alle 11:30 al PalaEinaudi finale 5°/6° tra Pall. Moncalieri e Collegno Basket

Alle 10:30 al PalaCus finale 7°/8° tra Lo.Vi e Cus Torino

Alle 9:30 al PalaEinaudi finale 9°/10° posto tra Next Gen e Verona

Alle 8:30 al PalaCus finale 11°/12° tra Herons Young e Marsala