A San Bartolomeo al Mare scoperta una centrale per lo spaccio di droga: due in carcere

Le indagini sono scaturite da un episodio di aggressione commesso nel settembre 2021 nei confronti di un peruviano da quattro uomini travisati che ha dato il via ad un’attività investigativa di lunga durata che ha disvelato un importante traffico di stupefacenti, probabilmente causa dei contrasti sfociati nell’aggressione.

Le misure cautelari su richiesta della procura del capoluogo sono state eseguite negli scorsi giorni nei confronti di K.D. e del suo fornitore D.M ., già detenuti per altra causa.

Due persone in carcere, indagate per detenzione e traffico di droga: questo il bilancio di una operazione condotta dalla polizia di Imperia a San Bartolomeo al Mare .

Gli investigatori hanno scoperto il covo in cui veniva custodita la droga a breve distanza del casello autostradale di San Bartolomeo al Mare dove, il 13 ottobre 2021, erano stati rinvenuti e sequestrati quasi due chilogrammi di hashish.

La perquisizione è stata, nell’occasione, estesa all’abitazione ed al box auto pertinenziale di K.D., dove era stato rinvenuto materiale per il confezionamento e per il taglio della cocaina. Il sequestro e la conseguente analisi del cellulare in uso all’indagato hanno consentito di chiarire le dinamiche dello spaccio e di delineare con chiarezza le condotte illecite dei soggetti coinvolti