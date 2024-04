Incidente con la Ferrari, la seconda vittima sarebbe una modella ucraina residente in Svizzera

Manca ancora il test del Dna per la prova definitiva, ma sembra ormai certa l'identità della ragazza morta carbonizzata nell'incidente con la Ferrari che nel giorno di Pasqua ha scosso il Vercellese.

Si tratterebbe di una fotomodella ucraina residente in Svizzera. Non si sa che relazione avesse con l'altra vittima, il dj Hysni Qestaj, alla guida dell'auto che si è schiantata a oltre 200 km orari contro un guard rail della Torino-Aosta, all'altezza di Alice Castello.

Di certo si sa che lui ha suonato per l'ultima volta sabato sera, in Svizzera. Non si sa però quando avrebbe incontrato la ragazza. Il dj, che lascia una moglie e due figli di 11 e 14 anni, è stato riconosciuto poche ore dopo lo schianto dal fratello. La ragazza è invece rimasta senza nome e per questo è stato disposto l'esame del Dna. Sui social della modella, però, sono moltissimi i messaggi di cordoglio degli amici, che hanno perso le sue tracce da sabato e sono ormai sicuri che sia proprio lei la seconda vittima dell'incidente.