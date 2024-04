Torino, Lndc Animal Protection si schiera contro l'abbattimento dei piccioni: "Cittadini, scrivete alle istituzioni"

A Torino si starebbe per compiere una vera e propria mattanza: quella dei colombi, colpevoli di essere in sovrannumero. A denunciarlo è la Lndc Animal Protection che se la prende con il consigliere delegato all’ambiente e alla tutela della fauna e della flora della Città Metropolitana, "colpevole" di aver presentato il Piano di contenimento del Colombo.



“È davvero sconcertante - scrive l'associazione - che la maggior parte dei politici italiani, locali e nazionali, vedano sempre l’uccisione come unico metodo per gestire la convivenza con gli animali selvatici. Ormai è una costante che non può più essere tollerata, anche perché di questo passo operazioni di questo tipo si potrebbero applicare con tranquillità a qualunque altra specie considerata di troppo. Tra l’altro, appena appresa la notizia alcuni giorni fa, abbiamo inoltrato agli uffici competenti una richiesta di accesso agli atti per avere la documentazione che ha portato a questa scellerata decisione e siamo in attesa che ci venga trasmessa. Comunque è ora di dire basta alle uccisioni che, peraltro, servono soltanto a risolvere il problema temporaneamente perché diversi studi dimostrano che le popolazioni animali, una volta decimate, tendono a riprodursi più velocemente per ripristinare il loro equilibrio. Bisogna investire su metodi alternativi e non cruenti per convivere pacificamente con la fauna selvatica”, commenta Piera Rosati, la Presidente.

LNDC Animal Protection invita tutti i cittadini a scrivere una mail all’amministrazione comunale per chiedere "di fermare questo scempio e trovare altre soluzioni che non prevedano l’uccisione ingiustificata di animali innocenti".