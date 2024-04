I Legnanesi tornano al Teatro Colosseo: ecco il nuovo "Settimo...non rubare", uno spettacolo tutto da ridere

Cerchiate in rosso sul calendario le date del 12, 13 e 14 aprile: al Teatro Colosseo tornano I Legnanesi, compagnia comica tra le più importanti in Italia. Attesissimi dal loro pubblico di affezionati, i membri della famiglia Colombo saranno protagonisti di una nuova storia in "Settimo...non rubare" [BIGLIETTI QUI]. A interpretarli, come sempre, Antonio Provasio (Teresa), Enrico Dalceri (Mabilia) e Italo Giglioli (Giovanni), accompagnati dagli altri personaggi del cortile. In tutto, 19 attori, per una compagnia che conta oltre 40 persone compresi i tecnici.

Così Antonio Provasio, capocomico dei Legnanesi, ha raccontato lo spettacolo a Torinoggi: CLICCA QUI