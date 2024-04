Askatasuna, Marrone: "Il Comune vieta la commissione. Lo Russo cerca concordia con antagonisti"

Continua lo scontro tra Regione e Comune su Askatasuna . Dopo l'annullamento dei due sopralluoghi all'interno dello stabile di corso Regina Margherita 47 per motivi di sicurezza, oggi Palazzo Civico ha sconvocato anche la commissione di Controllo di Gestione prevista questa mattina che avrebbe dovuto affrontare il tema dell’emendamento anti-Askatasuna del Dl regionale sui Beni Comuni.

Marrone: "Comune in imbarazzo"

Un provvedimento da poco entrato in vigore a tutti gli effetti e promosso dall’assessore alle Politiche Sociali della Regione Piemonte Maurizio Marrone, che torna ad attaccare la Città. “È palese che il Comune stia fuggendo dal problema per il grosso imbarazzo in cui si trova", commenta Marrone, che aggiunge: "Il fatto però che si impedisca lo svolgimento di una commissione di controllo di gestione è particolarmente grave, dal momento che si tratta di un organo presieduto dalla minoranza proprio con il compito di verificare la corretta applicazione delle norme da parte del Comune".