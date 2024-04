Sanità, parte da Torino la conta dei danni dopo anni di tagli: "Servono almeno 5000 assunzioni"

Prima tappa, appunto, il Piemonte, dove qualcosa si sta muovendo (piano di assunzioni da 2000 persone), ma le necessità sarebbero almeno quasi triple. " Da Torino parte il tour in tutte le aziende sanitarie d’Italia per ascoltare i lavoratori e capire quali sono le cose che non funzionano - spiega il segretario nazionale, Michele Vannini - E poi vogliamo ribadire che ci sono carichi di lavoro insopportabili, che servono assunzioni e anche un riconoscimento dal punto di vista dei salari, visto che si guadagna meno della media europea ".

"Per anni abbiamo denunciato carenze e non ci siamo sbagliati, come dimostra il tavolo regionale per le 2000 assunzioni - aggiunge Massimo Esposto, segretario Fp Cgil Piemonte - ma siamo solo al punto di partenza e non al punto d'arrivo. Negli ultimi dieci anni si sono persi 5-6000 professionalità e di conseguenza cala la qualità del servizio, mentre aumentano i carichi di lavoro".

"Servirebbero almeno 5000 assunzioni per andare in equilibrio sui fabbisogni reali, senza considerare solo quelli teorici dei tetti di spesa".

Domani Poliambulatorio, Venaria e Susa