Ascolti tv, oltre 4,8 milioni per Juventus-Lazio su Canale 5

(Adnkronos) - L’incontro di Coppa Italia Juventus-Lazio, in onda ieri su Canale 5, è stato visto da 4.871.000 spettatori con il 23.3%, risultando il programma più visto del prime time. Al secondo posto il film 'Ti odio, anzi no, ti amo!' su rai1, con 2.174.000 spettatori e l’11.5% di share. Terzo piazzamento per il ritorno di 'Belve' su Rai2, con 1.815.000 spettatori e il 10.4% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Le Iene' su Italia 1 (1.463.000 spettatori, share 10.2%), 'DiMartedì' su La7 (1.245.000 spettatori, share 7.2%), 'È Sempre Cartabianca' su Rete4 (819.000 spettatori, share 5.4%), '4 Ristoranti' su Tv8 (689.000 spettatori, share 3.4%), 'Parker' sul Nove (604.000 spettatori, share 3.2%), 'Petrolio' su Rai3 (415.000 spettatori, share 2%).

In access prime time, su Rai1 'Cinque Minuti' ha ottenuto 4.833.000 spettatori (share 24%) e 'Affari Tuoi' 5.595.000 spettatori (share 25.5%), mentre su Canale 5 'Striscina la Notizina' (edizione ridotta del tg satirica prima dell'inizio della partita di Coppa Italia) ha registrato 3.561.000 spettatori (share 17.4%).

Vittoria di Rai1 anche nel preserale con 'L’Eredità – La Sfida dei 7' (2.835.000 spettatori, share 24.1%) e con 'L’Eredità' (4.244.000 spettatori, share 27.5%) che hanno battuto 'Avanti il Primo!' (1.963.000 spettatori, share 18%) e 'Avanti un Altro!' (3.089.000 spettatori, share 21.1%) trasmessi da Canale 5.