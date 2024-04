Rapinano un minorenne con una scacciacani in via Monterosa: nei guai due giovani di 15 e 19 anni

Personale del Commissariato di Polizia di Madonna di Campagna ha arrestato un minore straniero e una ragazza di 19 anni gravemente indiziati di rapina aggravata a mano armata.



In pieno pomeriggio, in via Monte Rosa, un ragazzo in compagnia di un amico, entrambi minorenni, sono stati minacciati con una scacciacani semiautomatica priva di tappo rosso, impugnata da un 15enne in compagnia di una ragazza, con lo scopo di rubargli il marsupio. Il giovane avrebbe anche scarrellato l’arma per impaurire le vittime.

Uno dei minori è stato derubato e ha allertato immediatamente la Polizia, che ha iniziato le ricerche per rintracciare gli autori del gesto.

Poco dopo, i due sono stati intercettati in corso Giulio Cesare angolo corso Palermo. Il 15enne è stato fermato mentre la ragazza, che ha con sé l’arma in questione, approfitta del sopraggiungere della madre del complice, che era passata a prenderli, per celare nella macchina dell’ignara signora la scacciacani. L’arma, infatti, è stata infatti rinvenuta sotto il sedile anteriore priva di caricatore.

Quando viene fermato dagli agenti, il quindicenne indossa alla vita il marsupio rapinato poco prima al minore ed è tratto in arresto insieme alla ragazza.

Il Tribunale per i minorenni di Torino ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del quindicenne, anche alla luce di altri fatti reato della stessa tipologia di cui lo stesso si sarebbe reso responsabile nelle scorse settimane.



Per la diciannovenne, è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione giornaliero alla Polizia Giudiziaria.