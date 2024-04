Rivoli, uccidono un riccio a bastonate in un parco pubblico: tre minorenni denunciati

Hanno ucciso un riccio per divertimento, in un parco pubblico, prendendolo a bastonate e a sediate: per questo, due minorenni e un diciottenne (ma minorenne all'epoca dei fatti) sono stati denunciati dai carabinieri in stato di libertà.

E' successo a Rivoli, a giugno 2022, all'interno dei giardini "Alfonso Lamarmora". Nel corso delle indagini preliminari, i militari dell’Arma hanno potuto ricostruire un quadro probatorio delineante gravi indizi a carico dei tre giovani.