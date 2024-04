A cent'anni dalla morte di Franz Kafka, l'incontro allo spazio Diagon Hall – l’ARTeficIO

Mercoledì 10 aprile alle ore 21.30, a cent'anni dalla morte di Franz Kafka, si terrà a Torino “Safari con il Signor K.”, quinto appuntamento dei “Dialoghi tra Prosa e Poesia” dedicato agli animali protagonisti delle opere kafkiane.

L'incontro, ospitato nel nuovo spazio culturale Diagon Hall – l’ARTeficIO, è a cura del poeta ed editore Gian Giacomo Della Porta, vincitore del Premio Quasimodo 2017, e dell'autore Jacopo Marenghi.

Safari con il Signor K., nome con cui lo scrittore amava rappresentarsi nelle sue opere, è un viaggio alla scoperta degli animali che popolano i suoi numerosi racconti. Simboli, allegorie, carnefici e vittime del destino umano, gli animali di Kafka riflettono le nostre ombre più istintive e feroci e, contemporaneamente, la nostra quotidiana tensione alla razionalità e alla poesia. Nelle opere kafkiane, di cui si leggeranno alcuni brani nel corso della serata, gli animali esplorano i territori reconditi dell’animo umano e parlano chiaramente di un Nemico da cui si sentono minacciati. L'incontro farà luce su un Kafka intimistico, simbolista e visionario, tra i pochissimi a presagire la tragedia della seconda guerra mondiale e, a un secolo dalla sua morte, ancora profondamente attuale.

Safari con il Signor K. è il quinto appuntamento del ciclo “Dialoghi tra Prosa e Poesia”, format ideato a dicembre 2023 da Gian Giacomo Della Porta e Jacopo Marenghi in collaborazione con l'associazione culturale l'ARTeficIO e ospitato, un mercoledì al mese, nella nuova sede Diagon Hall a Torino. Con un taglio divulgativo, i Dialoghi si sviluppano intorno a un tema centrale, accompagnando il pubblico fra i protagonisti della letteratura mondiale per riflettere sulle incertezze e sulle contraddizioni della società odierna. L'obiettivo è avvicinare le persone alla letteratura, far vivere i personaggi di un romanzo o le emozioni di una poesia come parte del nostro essere e non come “altro” da noi.