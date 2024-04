From/TO, Cartoline da Torino: il racconto per immagini della città di Piero Ottaviano dagli anni ’90

A Torino le cartoline di una città rivisitata: un percorso in 48 scatti in bianco e nero, formato 12x17, che racconta per immagini la Torino di Piero Ottaviano dagli anni ‘90 ad oggi.

Attraverso il suo sguardo, l’autore preserva intatta nel tempo la bellezza della città. FROM/TO #dodiciperdiciasette è il progetto diffuso che viene presentato con l’esposizione di alcune fotografie negli spazi di Phos - Centro Fotografia Torino, giovedì 18 aprile alle ore 18, e che rimarrà in mostra sino a venerdì 10 maggio.

FROM/TO è un progetto fotografico che si prefigge di suggerire quanto, nell’interazione di immagine e scrittura, la cartolina rimandi ad una relazione tra media. L’autore sceglie, per sottolinearlo, una caratteristica che possa dare realmente valore, forza e riconoscibilità all’operazione: la sua diffusione. La cartolina per sua natura viaggia, porta il suo messaggio altrove e sopravvive nel tempo.

Durante l’inaugurazione, Piero Ottaviano in conversazione con Elisabetta Buffa, Presidente di Phos - Centro Fotografia Torino, presenta FROM/TO con il talk ‘From To. Iconografia di una città tra documento e immaginazione’

Nell’occasione sarà possibile scegliere una cartolina già affrancata per spedirla, scrivendo una dedica e dando così vita al concept del progetto, che consiste innanzitutto nello scambio. Un viaggio fra mittente e destinatario che lega in un unico fil rouge il corpus delle cartoline, trasformate in opere d’autore. Un’esperienza di viaggio vissuta attraverso le immagini: alcune lasciate fra le pagine di un libro per segnalare un punto di partenza o di arrivo, altre clandestine e riposte in un cassetto, altre ancora appese alle pareti di una casa, quasi a ricordare che un giorno, chissà, magari, ci si potrà rincontrare.

Con l’obiettivo di portare Torino nel mondo, il percorso nella città avviene tramite un medium nato nella seconda metà del XIX secolo, tradizionale, analogico, materico, che racconta mediante scorci e riprese frontali la passione per la cartolina di Piero Ottaviano, al fine di sottolinearne le valenze simboliche. La collezione di fotografie torinesi è cresciuta e si è ampliata nel tempo, attraversando le trasformazioni e le contraddizioni sociali della città, che sembrano non averla sfiorata. Piero Ottaviano prosegue nel corso degli anni la sua narrazione, cambiando macchine fotografiche, ottiche, sperimentando modi e visioni differenti, per testimoniare una bellezza mai scalfita dalla storia. Torino è luogo, non è tempo.

