Domani, 5 aprile, la giornalista di Rai Vaticano Costanza Miriano sarà ospite dei Martedì Letterari al Casinò di Sanremo

Domani venerdì 5 aprile ore 17.30 nel teatro dell’Opera del Casinò in collaborazione con il Serra International la giornalista di Rai Vaticano saggista e scrittrice Costanza Miriano presenta:” Il libro che ci legge. La Bibbia come mappa del tesoro (Sorzogno).

Sembra quasi impossibile da credere, eppure è vero: esiste un libro che racchiude tutte le risposte, che contiene la storia di ognuno di noi e che può guidarci nel difficile cammino della vita. È un libro da sfogliare, consumare, assorbire, ascoltare, incorporare... insomma, da prendere sul serio. Sì, stiamo parlando della Bibbia. Le sue pagine custodiscono personaggi, vicende e parabole che ancora oggi – anzi, specialmente oggi – dovremmo usare come bussola per orientarci tra le mille difficoltà del quotidiano, per dissipare i nostri dubbi e per affidarci a chi sa come prendersi cura di noi. Avvicinandoci a figure come Mosè, Susanna, Giuseppe, Ester e Rebecca, e riconoscendone le tracce nelle vite delle persone che incontriamo, riscopriamo la pienezza delle scritture: perché nell’Antico e Nuovo Testamento troviamo lo specchio di noi stessi, e possiamo decidere di aderire fisicamente alla Parola, usandola come cartina geografica in ogni circostanza. Ma soprattutto possiamo decidere di non accontentarci, di lasciarci plasmare dalla Bibbia, che parla di ciascuno e a ciascuno. Solo così non saremo più noi a interrogare lei, ma sarà lei a interrogare noi. Immergendoci anima e corpo nelle sue pagine, potremo imparare a guardare la realtà con occhi nuovi, vivendo con cuore consegnato e abbracciando senza riserve l’amore e il perdono.

Costanza Miriano è giornalista Rai Vaticano. Tra i libri pubblicati Sposala e muori per lei. Uomini veri per donne senza paura (Sonzogno, 2012) Obbedire è meglio. Le regole della compagnia dell'agnello (Sonzogno, 2014), Quando eravamo femmine (Sonzongo 2016), Si salvi chi vuole (Sonzongo 2017) e Il libro che ci legge. La Bibbia come mappa del tesoro (Sonzogno 2022).

Martedì 9 aprile ore 16.30 Luca Ponzi presenta :” L’ultimo padrino . Vita morte crimini di Matteo Messina Denaro (Rubbettino)