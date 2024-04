Graphic Days alla Biblioteca Geisser: un calendario di eventi per Un futuro gentile

Il 10 aprile nella biblioteca Alberto Geisser si parlerà di questioni ambientali attraverso un ricco calendario di eventi a cura di Graphic DaysⓇ.

Sarò inaugurata la mostra Un futuro gentile (fino al 30 giugno): una selezione di opere del progetto Artists for Climate, promosso da TED Countdown, in collaborazione con Fine Acts.



Alle ore 17 si svolgerà il Workshop per bambini e bambine per un futuro gentile. Attraverso l’utilizzo di tecniche diverse: stencil, tempere, ritagli di carte colorate, carte con grammature e texture materiche, ciascun partecipante realizzerà una composizione libera con forme organiche ispirate alla natura.



Alle ore 18, una conversazione per un futuro gentile. Un dialogo con Fridays For Future e Greencome che trae spunto dal volume “Le ragazze del futuro” edito da People e dedicato alle nuove leader globali del movimento Fridays For Future per riflettere sul cambiamento climatico, sulle modalità con cui può essere comunicato e sulle soluzioni

per ridurre l’impatto ambientale. “Un futuro gentile” è il titolo dell’iniziativa ed è un invito a progettare un futuro che metta al centro la gentilezza, in cui l’attenzione per le persone e per il pianeta siano l’obiettivo primario.

Per info: www.graphicdays.it