Mind the Gap: al via la quarta edizione del festival transfemminista

A cosa serve un festival sui temi del transfemminismo? A questa e ad altre domande vuole dare risposta la quarta edizione di Mind the Gap, il festival transfemminista intersezionale diffuso a Torino ideato e prodotto da The Goodness Factory che quest’anno torna per “Pensare, disobbedire, resistere” da mercoledì 10 a domenica 14 aprile, rovesciando e letteralmente bruciando il noto motto fascista.

Transfemminismo è una parola che ancora spaventa. E allora Mind The Gap vuole chiarirla definitivamente: il transfemminismo è il movimento che chiede la parità di diritti per tutte le persone, in ogni ambito. Il transfemminismo intersezionale è quindi un movimento che prende coscienza di non rappresentare solo la lotta delle donne, ma che, come senso profondo, decostruisca ogni forma di discriminazione dovuta al genere, all’abilismo, al razzismo, all’ageismo, all’omosbotransfobia, alla grassofobia, disuguaglianze economiche e al credo religioso.

Pensare, disobbedire, resistere sono le parole che diventano delle fiamme, immaginate per bruciare gli schemi esistenti al fine di ricostruirne di nuovi, contro ogni forma di discriminazione. Una quattro giorni per tracciare sentieri, costruire linguaggi e dare nuovi significati alle parole, con eventi, talk, approfondimenti sui temi che compongono le intersezioni del contemporaneo e che Mind The Gap esplora, mescolando persone, pensieri, linguaggi e punti di vista.

Abilismo, corpi non conformi, erotismo, economia, la musica, la salute, intelligenza artificiale, il razzismo, i diritti LGBTQIA+ nel mondo, le adozioni e moltissimo altro sono i temi della quarta edizione di Mind The Gap: quattro giorni per acquisire nuove consapevolezze, per pensare, disobbedire e resistere. E farlo insieme.

Mind the Gap cresce anche nella sua dimensione diffusa, affinché la complessità trovi tanti e diversi luoghi per attivare le sue potenzialità e le sue diverse sfumature: OFF TOPIC, Campus Luigi Einaudi, Magazzino sul Po, Circolo dei lettori e Impact Hub sono gli spazi dove si svolgerà la quarta edizione del festival.

Per info e programma: https://www.mindthegaptorino.it/