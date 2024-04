Il pentastellato Martinetti si traveste da Cirio per protesta: "E' sempre assente"

Blitz del M5S in Consiglio Regionale per protestare contro l'assenza del Presidente Alberto Cirio, in occasione dell'ultima seduta del governo del centrodestra. Nel primo pomeriggio era in discussione la proposta di legge al Parlamento per la riapertura dei tribunali che hanno chiuso tra il biennio 2012/2014, tra cui quello di Alba e di Mondovì.

La maggioranza non aveva però il numero legale per votare il provvedimento, nonostante quest'ultimo fosse stato portato in aula proprio da FdI, FI e Lega.

La protesta

Il consigliere regionale del M5S Ivano Martinetti ha allora indossato una maschera con le sembianza del governatore Alberto Cirio, mentre con il collega Sean Sacco ha tagliato il nastro ed inaugurato così il banco del presidente che "non era mai stato usato, perchè non è mai presente".

"Questo - ha rincarato la capogruppo Sarah Disabato - è un provvedimento al Parlamento, quindi non risolve nessuno problema dei piemontesi". "Fratelli d'Italia - ha poi aggiunto - poteva alzare telefono e chiamare il suo Ministro alla Giustizia".

A fornire i numeri poi il collega Sacco: "Nel 2023 il Presidente ha presenziato solamente a 7 sedute su un totale di 63, appena l'11%. Ha inoltre partecipato a sole 183 votazioni su 3164, ovvero il 6% del totale".