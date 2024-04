Pentenero contro i Moderati e l'ultimo appello ai Cinque Stelle: "Girata una pagina, scriviamone un'altra"

La candidata del centrosinistra Gianna Pentenero sgrida i Moderati, che per le elezioni regionali cambieranno casacca e sosterranno il governatore uscente Alberto Cirio. A margine dell'inaugurazione del nuovo punto informativo della Città di Torino, Pentenero si è detta delusa dal gruppo che attualmente siede accanto al PD in Regione e in Comune e che è rappresentato in Giunta dall'assessora alle politiche giovanili Carlotta Salerno.

"Mi stupisce molto l'atteggiamento dei Moderati più per una questione di coerenza - ha dichiarato -, non sempre le operazioni solo strategiche pagano e quindi l'invito è di fare una riflessione in questi termini. Ci sono degli aspetti più legati ai contenuti che vengono prima rispetto alle strategie, non pensiamo che le persone non leggano questi aspetti".