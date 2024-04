Regionali: l'ex leghista Leone passa ad UDC, si allarga l'area moderata per Cirio

Dopo l'addio alla Lega, il consigliere regionale Claudio Leone entra nell'UDC a sostegno di Alberto Cirio. Il passaggio al partito allo scudo crociato arriva in vista dell'appuntamento elettorale dell'8-9 giugno.

Area moderata

Ieri Leone ha incontrato il Segretario Nazionale UDC On. Lorenzo Cesa, il Presidente Sen. Antonio De Poli ed il Coordinatore Regionale del Piemonte Paolo Greco Lucchina per formalizzare l'ingresso. "L’obiettivo condiviso - scrive in una nota l'UDC - è quello di rivolgere la proposta politica ad amministratori e simpatizzanti che fanno riferimento all’area moderata e di ispirazione democratica cristiana, allargando il campo del centrodestra e consolidando lo sforzo di aggregazione dell’area moderata e di centro".

E l'Unione Democratici Cristiani e di Centro punta ad essere della partita sia per le prossime amministrative, che Regionali. Prosegue infatti il lavoro di formazione delle liste sia per Palazzo Lascaris, sia per i Comuni "dove non mancherà il contributo dell’UDC a sostegno del centrodestra unito".