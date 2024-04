Regionali, nasce “Piemonte ambientalista e solidale per Pentenero”. Bertola vince le resistenze dei Verdi

“Piemonte ambientalista e solidale per Pentenero”. Dopo settimane di fibrillazioni nell’area dei Verdi e Sinistra Italiana, in vista delle Regionali nasce una nuova lista a sostegno della candidata di centrosinistra Gianna Pentenero. A guidare il raggruppamento -che unisce DemoS Democrazia Solidale, AVEC ed attivisti per l’ambiente ed il clima – il consigliere regionale Giorgio Bertola.

“Progetto plurale ed ambientalista”

“Un progetto - lo definisce Bertola, insieme alla Segretaria Regionale DemoS Elena Apollonio - plurale, solidale , ambientalista, femminile ed europeo con l’obiettivo di lavorare a un nuovo equilibrio territoriale, umano e ambientale in una prospettiva ecologica integrale, nel quale possano convergere forze politiche ed esperienze civiche territoriali”.

Le liste per Pentenero

Dopo Pd, i civici di Giaccone e Tresso ed Alleanza Verdi Sinistra, si tratta della quarta formazione ufficiale a sostegno di Pentenero. Dovrebbe ancora nascere un raggruppamento dei “riformisti” legato agli “Stati Uniti d’Europa” di Bonino/Renzi, che raccoglie appunto Radicali, Italia Viva, Volt, Socialisti e Libdem.

Le polemiche

Dopo giorni di dibattito, Bertola sembra aver “vinto” sulle resistenze imposte dal deputato Marco Grimaldi e di Angelo Bonelli. Con AVS infatti entrambi puntavano ad ottenere i voti del mondo di sinistra più sensibile alle tematiche green.

Ora la nascita di “Piemonte ambientalista solidale per Pentenero” rischia di drenare una parte di preferenze all’appuntamento elettorale dell’8-9 giugno. Il via libera all'ex esponente del M5S potrebbe essere arrivato anche perché la sua presenza in lista, come consigliere di Palazzo Lascaris, non impone la raccolta delle firme per depositare la lista.

Il progetto

Ed il progetto di Bertola ed Apollonio punta “a rappresentare i territori, da quello metropolitano alle aree montane e interne, non ideologico, che sappia leggere il presente con concretezza ma anche visione di contesto e di lungo periodo”.

“Una proposta che valorizzi le buone esperienze di governo delle città, del civismo, del mondo delle associazioni, del terzo settore, del volontariato e del mondo imprenditoriale. Che dia voce alle donne, ai nuovi cittadini, in una prospettiva femminile e plurale, attenta alle persone più fragili” concludono.