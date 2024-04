L'affondo del Pd: "Sulla sanità Cirio ha detto solo bugie. 2023 negativo per assunzioni a tempo indeterminato"

" Sulla sanità Alberto Cirio ha detto solo bugie: questo vuol dire offrire meno prestazioni ai cittadini ". È questo l'affondo del Partito Democratico Piemonte , in occasione dell' ultimo Consiglio Regionale del governo di centrodestra. Parole che per i dem (Alberto Avetta, Diego Sarno, Mimmo Rossi, Domenico Ravetti, Daniele Valle, Monica Canalis, Maurizio Marello) trovano sostanza nelle cifre.

I numeri

" Siamo preoccupati - hanno spiegato - per il calo del personale a tempo indeterminato. Per il 2023 il saldo tra cessazioni e assunzioni è negativo per 114 medici, 61 infermieri, 38 tecnici ". Le situazioni più critiche risultano all'AOU di Novara (-36 medici), all' Asl Torino ( -55 infermieri e - 26 OSS ) e all'AOU Città della Salute ( -17 tecnici ).

" Questo miglioramento - ha concluso Valle - resta comunque ben lontano dagli obiettivi indicati da Cirio, ovvero le duemila assunzioni in più promesse sul 2023, a cui si devono sommare le altre mille promesse nel 2022. Non si sono verificate né le une né le altre ".

Rossi: "Piano straordinario su assunzioni"

Per il consigliere regionale Domenico Rossi: "Sarebbe bastato fare quello che chiediamo da inizio mandato, cioè un piano socio sanitario, un piano straordinario di assunzioni e uno sul benessere lavorativo".

"Ci si mette attorno ad un tavolo con direttori sanitari - ha aggiunto - e si fa un lavoro di disegno su quello che sarà la sanità nei cinque/dieci anni futuri".

Ieri Fratelli d'Italia ha presentato il programma elettorale della Sanità, aprendo fortemente al privato. "Per noi - ha replicato Rossi - non c'è nessun blocco ideologico al privato, ma deve lavorare in un contesto in cui il pubblico funziona alla grande. Se no spostiamo il problema: chi può pagare si cura e chi no deve rinunciare alle cure".