I liceo artistico a Torino: aule al posto dell’alloggio del custode

Nell’ambito della manutenzione straordinaria degli edifici scolastici la Città metropolitana di Torino ha trasformato al I Liceo artistico di Torino l’alloggio del custode, inutilizzato, in due aule.

Il I liceo, artistico ha numerosi indirizzi – da quelli classici dedicati alle arti architettoniche, figurative, scenografiche a quelle più contemporanee dedicate al multimediale, alla grafica, al design oltre al Liceo Coreutico – e ospita quasi 900 studenti. Le aule sono state tinteggiate in bianco in modo da non creare riflessi sui lavori degli studenti.

Durante i lavori sono stati effettuati anche alcuni lavori di manutenzione ordinaria sui serramenti e sui servizi igienici. L’importo complessivo è stato di 107mila euro.