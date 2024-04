"No Cpr", Viale espone uno striscione su Palazzo Civico

L'Associazione Aglietta anticipa la manifestazione di domani a Milano 'Ma più Lager - NO ai CPR' a cui ha aderito un folto numero di sigle. Nel farlo espone uno striscione a Palazzo Civico.

"Dissentiamo dal mescolamento di temi e argomenti come la sezione per la Palestina all'interno del corteo. Per tale motivo non parteciperemo domani. La Palestina non può essere la linea guida di ogni questione. Il comune di Torino ha approvato da tempo l'ordine del giorno sulla non riapertura del CPR. Siamo schierati attivamente e con energie da tempo sulla questione, non accettiamo nessuna strumentalizzazione" dichiara il consigliere comunale Silvio Viale.

"Lo sguardo di denuncia all'apertura di nuovi CPR - aggiunge Beatrice Pizzini dell'Associazione radicale Adelaide Aglietta - non deve solo essere circoscritto al territorio italiano e alle grandi città, ma anche a tutti quei territori nei paesi UE ed Extra UE dove stanno progettando nuovi campi di concentramento".