A partire da lunedì 8 aprile chiudono gli impianti di riscaldamento nelle scuole

Secondo il calendario delle chiusure degli impianti termici sul territorio metropolitano, deciso dai Sindaci anche sulla base delle rispettive fasce climatiche, gli Istituti superiori della Città metropolitana di Torino chiuderanno progressivamente nei prossimi giorni i loro impianti di riscaldamento.

Il servizio sarà attivo fino a:

- venerdì 5 aprile nel Comune di Ivrea;

- domenica 7 aprile nel Comune di di Carmagnola;

- lunedì 8 aprile nei Comuni di Torino, Carignano, Chivasso, Collegno, Moncalieri, Venaria Reale, Chieri e Rivoli;

- lunedì 15 aprile nei Comuni di Pinerolo, Orbassano, Grugliasco, Ciriè, Pianezza, Settimo T.se, Avigliana, Caluso, Nichelino, Rivarolo C.se, Cuorgnè, Osasco, Castellamonte e Sangano.



Per gli Istituti ubicati in Zona F (Lanzo, Oulx, Susa, Giaveno e Bussoleno) l'erogazione del servizio continuerà fino a data da definirsi in base alle condizioni climatiche.



Dopo la chiusura degli impianti e tenendo conto delle necessità degli Istituti in base al calendario scolastico, verranno programmati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul servizio di riscaldamento.