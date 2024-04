Lavori Italgas a Grugliasco: dall'8 al 10 aprile chiuso un tratto di via Sabaudia

Il Comune di Grugliasco avvisa tutti i cittadini che da lunedì 8 a mercoledì 10 aprile, nella fascia oraria 8 - 18, è stato previsto un intervento di manutenzione della rete di gas da parte della società Italgas Spa.

Per questo motivo verrà chiuso al traffico veicolare, eccetto residenti, solo il tratto di via Sabaudia, tra via Del Prete e viale Gramsci.