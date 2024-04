Decine di chili di pesce mal conservato sequestrato da un mini market in Barriera di Milano

120 persone identificate, due denunce in stato di libertà, sei locali controllati, oltre 19mila euro di sanzioni sollevate. Questi i numeri de controllo straordinario "Alto Impatto" effettuato da Polizia di Stato, Municipale, Finanza e Carabinier con il concorso del Reparto Prevenzione Crimine del Piemonte, del Reparto Mobile e unità cinofile.

I controlli sono stati effettuati nel quartiere di Barriera di Milano. Nello specifico sono stati trovati in Largo Giulio Cesare due cittadini stranieri in possesso di alcune dosi di crack e circa 300 euro in banconote. Materiale che è stato successivamente sottoposto a sequestro. I due individui inizialmente si erano dichiarati minorenni, ma gli accertamenti successivi hanno riscontrato il compimento della maggiore età raggiunta. Questo ha comportato il deferimento in stato di libertà per falsa dichiarazione al pubblico ufficiale, oltre a detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.



Nella stessa zona della Città la Polizia Locale di Torino ha elevato sanzioni per 8mila euro a un mini market dove sono stati sequestrati 24 chili di pesce mal conservato e senza tracciabilità. In una traversa del corso è stato inoltre multato un negozio di ortofrutta che vendeva alcolici pur non possendo la licenza per farlo. Dovrà pagare 5mila euro. Infine, in un altro minimarket, è stato riscontrata la presenza di un lavoratore irregolare. Qui è intervenuta la Guardia di Finanza con una sanzione di 6.100 euro.