Degrado in un immobile di Carmagnola: salvati tre gatti in condizioni precarie

A seguito di chiamata da alcuni cittadini per una situazione sanitaria precaria in uno stabile nel centro di Carmagnola i volontari dell'associazione "Giacche Verdi" hanno salvato tre gatti in pessime situazioni di salute.



I carabinieri della locale stazione hanno proceduto ad allontanare il soggetto che abitava all'interno, un uomo di circa 35, portato in caserma per alcuni accertamenti. Nel contempo le guardie delle Giacche Verdi hanno tentato di recuperare i gatti. Uno di essi, dopo essersi arrampicato sul cornicione del tetto, è stato recuperato dai vigili del fuoco volontari di Carmagnola.



Gli animali sono stati affidati al veterinario convenzionato con la città per le prime cure e successivamente saranno affidati al gattile in attesa di adozione.



Attualmente tutti gli animali stanno bene.