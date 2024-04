Disabato candidata alla presidenza della Regione per i 5 Stelle: le dichiarazioni dei pentastellati

Nel giorno che annuncia la discesa in campo di Sarah Disabato nella corsa alla presidenza della Regione Piemonte, arrivano le dichiarazioni dei pentastellati che sosterranno la sua candidatura.



MATRISCIANO (M5S): “SCELTA UNANIME DEL TERRITORIO PER ESPERIENZA E COMPETENZA”

Sarah Disabato è la candidata presidente del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali. La scelta del Movimento è stata unanime e ha avuto come cornice la nuova struttura territoriale composta dai coordinatori provinciali, dai rappresentanti dei 15 gruppi territoriali piemontesi e dai nostri portavoce eletti nelle istituzioni.

La decisione è maturata con grande senso di responsabilità e compattezza e ha tenuto conto dei tempi, del lavoro svolto in Regione in questi 5 anni, della conoscenza dei problemi del territorio piemontese. Valutazioni che ci hanno fatto convergere proprio sul profilo di Sarah Disabato. Come coordinatrice regionale, Sarah ha accompagnato con impegno e dedizione la nascita dei gruppi territoriali piemontesi. All'interno del Consiglio regionale, inoltre, ha svolto un importante lavoro su molti temi, a partire dalla sanità, che la rendono l'interprete perfetta dei principi e dei valori del Movimento 5 Stelle.

Siamo uniti e pronti ad affrontare questa sfida, consapevoli che non sarà semplice ma che i cittadini hanno bisogno di un’alternativa vera, seria e concreta. Quell’alternativa siamo noi.

DISABATO (M5S): “OGGI PARTE IL PERCORSO PER CAMBIARE VOLTO AL PIEMONTE."

Oggi ho accettato ufficialmente la candidatura alla presidenza della Regione Piemonte. Da questa giornata parte il percorso del Movimento 5 Stelle per cambiare volto al Piemonte, per proporre un’alternativa a decenni di governo di Centrosinistra e di Centrodestra, due facce della stessa medaglia.

Sento su di me una responsabilità importante, una responsabilità che si tradurrà in impegno e passione, e soprattutto in lavoro di squadra. È proprio questa la forza del Movimento 5 Stelle, quella di mettere al centro la squadra con grande senso di appartenenza. Una squadra che ha un programmo chiaro per il Piemonte, che sarà presentato ufficialmente nelle prossime settimane.

Al centro della nostra azione politica ci sarà una parola chiave: diritti. Diritti che spesso in questa Regione non sono tutelati e garantiti, a partire dal diritto alla salute. In questi 5 anni Cirio, e prima ancora Chiamparino, hanno svenduto la sanità pubblica al privato. L’edilizia sanitaria è un esempio eclatante, con i progetti di partenariato pubblico privato per la costruzione delle strutture sanitarie. Siamo tutti convinti dell’esigenza di realizzare nuovi ospedali, ma siamo altrettanto convinti che questi vadano finanziati con fondi pubblici, seguendo l’esempio del Governo Conte con i fondi del PNRR. Le priorità sono chiare: stop al ricorso alle cooperative di gettonisti, fuori i privati dalla sanità pubblica, abbattere le liste d’attesa.

Durante questa legislatura Cirio ha portato avanti una campagna elettorale permanente. Si è speso per le inaugurazioni in pompa magna, invece che dedicarsi a lavorare per garantire i servizi pubblici. L’abbiamo detto, noi siamo altro. Lo abbiamo dimostrato quando abbiamo avuto l’onere e l’onore di governare a livello nazionale e nei Comuni con amministratori validi come Chiara Appendino e Roberto Falcone, a cui va il nostro ricordo e che siamo certi sarebbe qui oggi a combattere al nostro fianco, a lanciare questo percorso insieme verso le elezioni.

Dopo anni di malgoverno, il Piemonte merita un’alternativa per tornare a credere nel futuro. E quell’alternativa è il Movimento 5 Stelle.



MARTINETTI (M5S): “ELEZIONI REGIONALI, CON DISABATO 5 ANNI DI GRANDE LAVORO INSIEME”



La candidatura di Sarah Disabato alla presidenza della Regione Piemonte è la scelta migliore per il Movimento 5 Stelle. Ho lavorato a stretto contatto con lei in questi anni, non solo fra i banchi del Consiglio regionale ma anche nelle piazze del Piemonte, di Torino, del Cuneese, agli eventi, ai banchetti e in tutte le battaglie fatte dal Movimento, e sono sicuro che Sarah saprà esprimere al meglio i valori fondanti della nostra comunità politica.

Parliamo di una persona con la schiena dritta e con le idee chiare, ma sempre aperta al dialogo e al confronto costruttivo. I risultati raggiunti durante questa legislatura parlano chiaro, con diverse proposte di legge che siamo riusciti a fare approvare in Aula, anche dai banchi della minoranza. Ora, con l’esperienza maturata, siamo sicuri di poter essere ancora più efficaci e incisivi nella nostra azione politica. Con Sarah candidata presidente questa sarà una certezza.



SACCO (M5S): “NATURALE CONSEGUENZA DI UN PERCORSO VISSUTO DA PROTAGONISTA"

La scelta di Sarah Disabato come candidata presidente del Movimento 5 Stelle piemontese è il naturale proseguimento di un percorso che l’ha vista protagonista dello scenario politico regionale in questi anni. Con impegno, passione, senso di responsabilità e la giusta tenacia, Sarah ha saputo guidare il gruppo consiliare dai banchi dell’opposizione e, al contempo, ha coordinato l’intera struttura piemontese del Movimento 5 Stelle.

Il suo bagaglio di esperienza, e le competenze acquisite nel corso degli anni, saranno fondamentali nella sfida delle prossime elezioni regionali.

Come anticipato dai giornali, io non sarò in lista, avendo deciso di mettermi a disposizione nella corsa per il Parlamento Europeo. Ma sarò comunque al fianco dei miei colleghi e dell’intera squadra in questi due mesi che ci separano dall’appuntamento elettorale, con la convinzione che Sarah sia la persona giusta per cambiare volto al Piemonte.

Il Movimento 5 Stelle sta dimostrando di credere nei giovani e di puntare su di loro, siamo gli unici che guardano con coraggio al futuro senza schierare i soliti noti che vivono di politica da decenni.

APPENDINO (M5S): “DISABATO CANDIDATURA NATURALE, È LA PERSONA GIUSTA”

“Sono contenta della scelta di Sarah perché è una giovane donna che ha vissuto tutte le fasi del Movimento 5 Stelle, è davvero tenace e appassionata e ha maturato esperienza e competenza durante gli anni di opposizione a Cirio in Regione. Nelle battaglie in cui crede non molla mai e sarà la guida del Movimento per un Piemonte che deve tornare a investire seriamente sulla sanità pubblica che non può essere un bene di lusso, che stia al fianco dei lavoratori coinvolti nelle tantissime crisi aziendali che stanno uccidendo il nostro tessuto industriale e che abbia il coraggio di stare dalla parte dei cittadini più fragili.”

APPENDINO (M5S): “PIEMONTE MALATO, LA RICETTA GIUSTA È IL M5S”

“Questo Piemonte non sta bene e abbiamo bisogno di una guida nuova. Non sta bene se guardiamo alle liste d’attesa e alla difficoltà per curarsi, se guardiamo al numero delle crisi aziendali, se guardiamo alla povertà crescente. Non è pensabile che a un Piemonte malato la ricetta giusta la dia chi è stato causa di questo male, cioè il centrodestra e il centrosinistra che hanno governato negli ultimi anni: la ricetta giusta la darà Sarah che guiderà con entusiasmo il Movimento 5 Stelle.” Ha dichiarato la Vicepresidente del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino intervenendo alla conferenza stampa di lancio della candidatura di Sarah Disabato alla Presidenza del Piemonte

PIRRO (M5S): “DISABATO CANDIDATA PERFETTA PER IL PIEMONTE"



Sarah Disabato ha rappresentato perfettamente il Movimento 5 Stelle in Piemonte fino ad oggi. È stata protagonista di 5 anni di legislatura in Consiglio regionale, insieme ai colleghi Ivano Martinetti e Sean Sacco, e ha saputo guidare nel migliore dei modi l’attività politica regionale del Movimento 5 Stelle in questi mesi precedenti alla campagna elettorale. Con questi presupposti, per noi è stato naturale appoggiare la sua candidatura a presidente delle Regione. Conosco Sarah da tantissimi anni, abbiamo sempre lavorato assieme, fin da quando eravamo entrambe consigliere comunali. La collaborazione non è mai mancata e mai mancherà. Insieme, ad esempio, stiamo portando avanti la battaglia per la difesa della sanità pubblica, che ci vede costantemente impegnate a livello nazionale e regionale.

Per il Movimento 5 Stelle fare squadra è fondamentale e avere una guida come Sarah Disabato non può che essere un valore aggiunto.



IARIA (M5S): "DISABATO IL NOME GIUSTO"



Conosco Sarah Disabato da molti anni. La sua più grande qualità è quella di essere capace di ascoltare, fare sintesi e fare squadra: sono queste le caratteristiche fondamentali che deve avere una Presidente di Regione e Sarah le ha sempre avute, fin dagli inizi del suo percorso politico nel Movimento 5 Stelle.

La sua figura è quella giusta per rappresentare la comunità pentastellata alle prossime elezioni e per costruire un’alternativa credibile al centrodestra e al centrosinistra che, negli ultimi decenni, hanno portato il Piemonte allo sfascio.

C’è tanto da fare. Dalle aree interne e montane da rilanciare, ai trasporti da preservare, fino alle nuove sfide del mondo del lavoro e della tutela dell’ambiente.

Oggi più che mai c’è bisogno di fare sintesi e di guardare con coraggio e determinazione al futuro. Insieme a Sarah siamo pronti a farlo.



BEGHIN (M5S): “SARAH UNA DONNA MOLTO COMBATTIVA E COLLABORATIVA"



Esprimo i miei più sinceri auguri a Sarah, che ha accettato con determinazione la sfida come candidata presidente, e ringrazio tutti coloro che si metteranno in gioco alle prossime elezioni regionali, offrendo le loro competenze al servizio della comunità. Sarah è una donna molto combattiva e collaborativa, con cui personalmente ho sempre cooperato bene anche a livello europeo. Il fatto che le elezioni regionali e quelle europee si tengano nello stesso weekend può metaforicamente essere letto come un segnale di quanto i diversi livelli istituzionali siano, in realtà, direttamente connessi, e di come sia fondamentale un’azione sinergica per raggiungere gli ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissati. Come saprete sono le mie ultime settimane da europarlamentare, ma questo non limiterà il mio impegno e sarò felice di dare una mano per far sì che continui questo indispensabile dialogo tra Piemonte ed Europa.