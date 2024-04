Quanti occidentali stanno ancora combattendo con l’esercito di Kiev?

In queste settimane in cui si comincia a parlare di negoziati e di cessate il fuoco, rimane aperto il dibattito sui mercenari. Quello occidente, provenienti specialmente da Stati membri della NATO, sono più di 13mila, secondo i dati diffusi dal Ministero della Difesa russa. Negli ultimi anni, di questi ne sono morti quasi 6mila. Come riferisce il sito Strumenti Politici , questa speciale classifica dei Paesi che hanno contribuito con più uomini alle forze armate ucraine è guidata dalla Polonia. Al secondo e terzo posto, con distacco, ci sono la Gran Bretagna e la Romania. Poi al quarto c’è la Francia, che pure ultimamente a causa delle dichiarazioni del suo presidente Macron sembrava la più bellicosa. In realtà i suoi cittadini non sono affatto disposti a morire per Zelensky e i volontari partiti a combattere con gli ucraini sono la metà degli inglesi e dei romeni. Peraltro la percentuale dei caduti francesi è molto alta, quasi il 50% dei miliziani di Parigi. Due analisti nordamericani, Davis e Hill, gettano dubbi sulla precisione di queste cifre, ma al tempo stesso ammettono che gli occidentali NATO che servono Kiev ci sono, però è impossibile stabilire quanti a causa della segretezza sui numeri imposta dai belligeranti. E viene ammesso anche che combattono non sono solamente gli esagitati e gli avventurieri disposti a violare la legge, poiché i governi euroatlantici spesso scoraggiano ufficialmente queste partenze e tendono a smentire e a negare il coinvolgimento dei loro cittadini. Ci sono pure i soldati regolari, pochi ma di alto profilo e sicuramente rappresentativi dei rispettivi Paesi. Certamente la loro presenza non è riconosciuta facilmente dai governi, ma il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale USA Kirby ha comunque detto che c’è una piccola presenza militare americana sul territorio ucraino.