Sfide e Opportunità: il Nord-Ovest Italiano nell'Ecosistema del Trasporto e della Logistica Europea

Si è svolta oggi, sabato 6 aprile, presso il ristorante “La Porta delle Langhe” di Cherasco, l’Assemblea Generale di ASTRA CUNEO – ASSOCIAZIONE TRASPORTATORI, punto di riferimento della provincia di Cuneo per le imprese di autotrasporto.

L’evento è stato l’occasione per le imprese di autotrasporto del territorio per un confronto con Istituzioni locali e nazionali.

Dopo i saluti al numeroso pubblico in sala da parte degli organizzatori è intervenuto il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, che ha evidenziato alcune situazioni del territorio:

“Abbiamo oltre 1.000 imprese dedicate all’autotrasporto, ma purtroppo la nostra provincia è stata depauperata di risorse, mentre i 3.119 chilometri di strade non sono cambiati, anzi sono stati trascurati in favore delle grandi strade di comunicazione, non di competenza provinciale”.

È seguita una relazione del direttore di Uniontrasporti Antonello Fontanili, con un report preciso sulla situazione attuale della logistica e dei trasporti nel nord Italia:

“Il Nord ovest produce 1/3 del Pil e ha 1/4 delle aziende manifatturiere italiane, ma solo il 6 per cento di autostrade. Il 37 per cento delle merci prodotte sono destinate all’export e le destinazioni principali prevedono modalità di trasporto terrestre, cosicché il 91 per cento di merci viaggiano oggi su gomma. Purtroppo il nord-ovest ha perso qualche battuta rispetto al nord-est, che ha migliori performance nella logistica”.

Sono intervenuti i consiglieri regionali Paolo De Marchi e Paolo Bongioanni, presente in sala il vicepresidente del Consiglio Regionale Franco Graglia e molti importanti rappresentanti delle imprese di autotrasporti cuneesi. Intervento a distanza per il presidente della Regione Alberto Cirio, che ha manifestato consapevolezza dei problemi della logistica piemontese.

Interventi da remoto dell’assessore regionale ai trasporti Marco Gabusi, del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetti Fratin e dell’onorevole Roberto Traversi, componente della IX Commissione della Camera dei Deputati.

Molto interessante la tavola rotonda, condotta dalla giornalista Morena Pivetti, alla quale hanno partecipato Ennio Tonoli presidente di Astra Cuneo, il senatore Lorenzo Basso vicepresidente di commissione al Senato, Alessandro Ferri presidente dell’Osservatorio TCR e Manager della Ferrero S.p.A, Antonello Fontanili e Alessandro Peron segretario generale FIAP (Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali).

A quest’ultimo, insieme al segretario Astra Cuneo Gabriele Bracco, sono toccate le conclusioni, al termine di un dibattito molto concreto, che ha visto la partecipazione attenta del pubblico.

“Non si tiene mai abbastanza conto delle esigenze delle aziende quando si parla di infrastrutture”, ha detto Alessandro Peron “e non si parla abbastanza di un piano strategico della logistica a livello nazionale. Alle aziende consiglio vivamente di approfittare delle possibilità che ci sono oggi per la formazione dei propri dipendenti”.

Gabriele Bracco ha inserito tra le suggestioni conclusive l’Internalizzazione della logistica, prendendo spunto da un intervento dal pubblico che riguardava lo sbocco del cuneese verso i porti francesi, in particolare quello di Marsiglia, attraverso il progetto del Mercantour.

Tra i tanti gli argomenti toccati dall’assemblea non si possono dimenticare i divieti di circolazione ai mezzi pesanti, tra i quali spicca in maniera marcata il divieto di circolazione sulla RD 900, prosecuzione in territorio francese della SS21 “del Colle della Maddalena”, i lavori per il completamento dell’A33 Asti – Cuneo, le criticità riguardanti i valichi alpini, la transizione ecologica e le politiche messe in atto per gli investimenti per il rinnovo del parco veicolare, e infine le difficoltà di reperimento di nuovi conducenti e i continui aumenti dei costi per le imprese.

L’evento ha visto la partecipazione di Volvo Truck, Kogel Italia, Rolfo spa, Flotta web srl e Lunikgas spa.