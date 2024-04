NUOVE NOTE – Vheno: “Canto della libertà di espressione in chiave ironica ed elettropop”

Vheno è un artista della scena torinese indipendente che ha iniziato il suo percorso musicale nel 2014 spinto dal bisogno di comunicare. Nei suoi testi affronta tematiche universali offrendo una forte componente di immedesimazione per l’ascoltatore. La sua meticolosa ricerca delle sonorità ed il suo variegato background lo spingono alla sperimentazione coniugando contaminazioni tra differenti correnti musicali. Il suo ultimo singolo, “Strano ma Vheno”, rappresenta un manifesto della libertà di espressione raccontata in modo più o meno ironico.

Come è nato Vheno e perché si chiama così?

Vheno è un acronimo chimico, suddivisibile in V/HE/N/O (elementi chimici della tavola periodica con particolari caratteristiche riconducibili al carattere delle persone). Ho iniziato il mio percorso nella musica nel 2014 spinto da un forte bisogno espressivo e di comunicazione, arrivando inoltre da un breve background di break-dance.

Cosa ispira la scrittura dei suoi testi?

I miei testi traggono sempre ispirazione direttamente dal mio vissuto quotidiano e non, dalle esperienze e dagli stimoli che mi circondano. È estremamente importante questo aspetto per me, oltre che far rispecchiare l'ascoltatore nelle proprie parole.

Come si descriverebbe ad un ascoltatore che non lo conosce?

A chi non mi conosce direi che mi propongo come una valida alternativa del mercato musicale, se sei in cerca di musica insolita e controtendenza potrei fare al caso tuo!

Quale storia ci racconta il suo ultimo singolo “Strano ma Vheno”?

“Strano Ma Vheno” è il mio nuovo singolo uscito venerdì 22 Marzo su tutte le piattaforme digitali. Il brano vuole farsi manifesto di totale libertà espressiva ed artistica, concetto che troviamo all'interno del testo in modo più o meno ironico, proposto in chiave fortemente elettropop e club. Il singolo rappresenta inoltre tutta la mia particolarità artistica e il mio stile.

Sta lavorando a nuovi brani?

Attualmente io ed il mio team siamo al lavoro su diversi brani e progetti che usciranno nei prossimi mesi, che conterrano anche diverse collaborazioni interessanti.

La sua Torino musicale e non.

A Torino sono emotivamente affezionato in quanto città nativa di mia madre, ho molti ricordi d'infanzia e non solo legati a ciò. Anche musicalmente parlando ha rappresentato un contesto importante per me perché mi ha permesso di fare le prime esperienze in studio e live, oltre che farmi conoscere splendide persone col tempo.

News, appuntamenti, live in programma.

Ad inizio estate uscirà un progetto interessante, un EP di 6 tracce. Inoltre siamo attualmente al lavoro sul primo progetto ufficiale, in uscita prossimamente. Nel frattempo non mancheranno vari singoli.