Regionali, Domenico Rossi: "Ringrazio Raffaele Gallo per la rinuncia, decisione responsabile"

"Ringrazio Raffaele Gallo per la rinuncia alla candidatura portata avanti pur in assenza di contestazioni di natura penale" così Domenico Rossi, segretario PD Piemonte dopo l'annuncio del ritiro della candidatura da parte di Raffaele Gallo. "E’ una decisione responsabile in linea con un principio che ho più volte richiamato in queste ore, ma che raramente trova applicazione: la politica non deve delegare tutto alla magistratura, ma può e deve fare scelte basate anche su ragioni etiche e di opportunità.

Il Partito Democratico piemontese dimostra di saper mettere in campo le soluzioni migliori per tutelare la propria comunità e anteporre il progetto collettivo ad ogni altro interesse".

"Con il suo gesto, Raffaele Gallo ha dimostrato tutto il senso di appartenenza e rispetto nei confronti della comunità del Partito democratico, un partito da sempre in prima fila nelle battaglie contro l’illegalità, forte dell’impegno e della passione di migliaia di militanti donne e uomini e di centinaia di amministratori - aggiunge Marcello Mazzù, segretario Pd Torino -.

Ringraziamo Raffaele per il suo impegno in questi cinque anni in Consiglio regionale e per questa scelta di non candidarsi, sicuramente una decisione responsabile ma molto difficile sia a livello personale e professionale".