Regionali, Pentenero: “Dimissioni Gallo primo passo. A lui il mio abbraccio”

“Apprendo come positivo il segnale che Raffaele Gallo ha dato questa mattina, rassegnando le dimissioni da capogruppo e rinunciando alla candidatura per le prossime elezioni regionali - afferma la candidata del centrosinistra alle prossime elezioni regionali del Piemonte Gianna Pentenero a Nichelino a margine dell’evento di presentazione del candidato Pd Diego Sarno -. A lui va il mio abbraccio perché credo che il suo sia stato umanamente, prima ancora che politicamente, un passaggio difficile e doloroso. Questa è una tappa di un percorso che ha visto insieme l’azione delle segreterie nazionale, regionale e torinese del Partito Democratico che non è ancora terminato. Occorre cambiare rotta e concludere il lavoro con il completamento della lista del PD per il consiglio regionale: una lista che metta in evidenza le migliori qualità degli uomini e le donne che compongono il popolo democratico”.

“Non dobbiamo rispondere in fretta a una situazione complessa, ma rispondere bene. Non basta pensare che il passo indietro del capogruppo e capolista basti, ma possiamo prenderci ancora un po’ di tempo per fare altri passi avanti” ha continuato Pentenero.