«Io l’ho fatto, il cinema», a Volpiano il cortometraggio del progetto OpiCinema

Venerdì 12 aprile alle 18, a Volpiano nella Sala «Maria Foglia» di via Trieste 1, viene presentato in anteprima assoluta il cortometraggio «Io l’ho fatto, il cinema», diretto da Viren Beltramo e realizzato a conclusione del percorso «OpiCinema. Un cortometraggio per il territorio», promosso dal Comune di Volpiano.

L’iniziativa, rivolta a giovani filmaker tra 12 e 24 anni, si è articolata in dieci incontri finalizzati a sviluppare creativamente le competenze utili per un progetto artistico comune, imparando a utilizzare i supporti digitali (dai cellulari alle macchine da presa) e a comprendere i meccanismi della produzione cinematografica.