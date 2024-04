Partecipa al contest fotografico "La mia città, che spettacolo!" e goditi “I legnanesi” al Teatro Colosseo di Torino

Partecipa anche tu al contest fotografico dedicato agli angoli che ritieni più spettacolari della tua città, i migliori scatti riceveranno un invito per godersi la commedia musicale "I legnanesi – 7° Non rubare" in programma al Teatro Colosseo di Torino dal 12 al 14 aprile 2024.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le fasce di età. Unico requisito è avere un profilo personale sui noti social network Facebook e Instagram. Sono esclusi dal contest i membri della commissione giudicatrice.

Il tema del contest è “La mia città, che spettacolo!". Ci sono angoli della tua città che pensi siano spettacolari? Ci sono angoli dove si potrebbe girare oppure dove hanno girato un film o un serie televisiva?

Fai uno scatto fotografico e condividilo con l'hashtag #spettacolosseo

Gli scatti devono essere effettuati nel periodo previsto dal contest, e possibilmente contestualizzate.

Le foto che si intendono candidare al contest vanno postate nei commenti sotto il post di questo articolo.

In alternativa, le foto vanno condivise sul proprio profilo personale Facebook e/o Instagram, con post che contengano l'hashtag #spettacolosseo, prestando attenzione affinché siano in condivisione 'libera' o ‘pubblica’ (ovvero tutti devono poter osservare le foto pur non essendo vostri amici sui social network).

Sono ammesse immagini sia a colori sia in bianco e nero, con inquadrature sia verticali sia orizzontali.

Non sono ammesse immagini realizzate al computer, con l'intelligenza artificiale oppure tratte da un catalogo.

Le fotografie devono essere inedite (quindi non devono far parte di cataloghi oppure gallerie di immagini preesistenti).

Il contest durerà dalle ore 13 del giorno 9/04/2024 alle ore 10 del 12/04/2024.

I vincitori saranno decretati in base alla somma dei like, share e commenti.

Gli autori delle 3 foto che riceveranno più like, condivisioni e commenti riceveranno 2 inviti ciascuno per partecipare allo spettacolo del Teatro Colosseo di Torino, dal titolo "I legnanesi – 7° Non rubare" nella data di domenica 14 aprile, alle ore 16,30 (eventuali variazioni di data, in base alla disponibilità, saranno segnalate ai vincitori)

Disclaimer: trattasi di contest e non di concorso a premi secondo la normativa specifica in quanto la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività.