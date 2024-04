Torino Digital Days 2024: tra gli ospiti Greg Goya, Paolo Bovio, Veronica Civiero, Ivan Ortenzi.

L'Associazione Digital Days svela i dettagli della prossima attesissima edizione dei Torino Digital Days 2024. Un programma di oltre 60 appuntamenti, dal 9 al 14 aprile 2024, in oltre 10 location differenti. Un evento unico nel suo genere, che per il quinto anno consecutivo intende esplorare il connubio tra umanità e intelligenza artificiale e dare voce agli esperti e alle esperte del mondo digitale, coinvolgendo professionisti, aziende e agenzie per condividere conoscenze, esperienze e anticipare i nuovi trend del settore.

“Human AI Love You” è il titolo e tema di questa edizione, che vuole affrontare e sviscerare il rapporto simbiotico tra le capacità umane e l'avanzamento tecnologico. Dalla collaborazione tra l’essere umano e l’intelligenza artificiale nascono soluzioni straordinarie e impatti significativi in settori come il marketing, il design, le risorse umane e l’innovazione aziendale: proprio da questa consapevolezza prende vita una nuvola di eventi sparsi per tutta la città, con talk, workshop, experience e tavole rotonde. Un viaggio emozionante attraverso le potenzialità della sinergia tra l’umano e l’artificiale, con un focus sull’amore per la creatività, la connessione e l’innovazione che definisce il futuro digitale che ci attende.

“I Torino Digital Days 2024 incarnano l'essenza di un dialogo profondo tra umanità e tecnologia, svelando come l'intelligenza artificiale non solo modelli il futuro dell'innovazione, ma diventi parte integrante della nostra esistenza quotidiana. È l'occasione per immergersi nelle correnti del cambiamento, per coloro che sono determinati a navigare le acque dell'avanguardia tecnologica e a plasmare attivamente il domani”, commenta Federica Toso, Presidente Associazione Digital Days. “Ma il punto di forza del festival è la sua natura collaborativa, perché nasce "dal basso" e coinvolge le persone, dando spazio alle esperienze e mettendo a sistema le conoscenze di ogni speaker, che condividono strumenti pratici e concreti”.

Ospiti e argomenti

6 giorni e ogni giorno un tema. Ma sono le persone e le esperienze a fare il festival e quest'anno partecipano all’evento oltre 150 speaker selezionati attraverso un accurato processo di candidatura. Professionisti, aziende e agenzie si ritrovano a Torino per parlare dei nuovi trend e condividere le loro esperienze dirette, provenienti da diverse realtà del mondo digitale. Non mancano ospiti d’eccezione come: Paolo Bovio di Will Media, l’artista Greg Goya, Ivan Ortenzi, Veronica Civiero, diversi autori di Franco Angeli edizioni e i fondatori della pagina instagram Consulenza Confusa. Per sei giorni, quindi, la città di Torino si trasforma in un vivace hub di innovazione digitale.

Dove

Il Torino Digital Days Village presso Toolbox (via Agostino da Montefeltro 2) diventa il cuore pulsante dell'evento, insieme a numerose altre location sparse per la città; luoghi di incontro per professionisti, aziende, cittadini e studenti, riflettendo la natura inclusiva e eterogenea del festival. Il Torino Digital Days Village ospita 3 sale tematiche dedicate giornalmente ad argomenti diversi (Marketing, Design, Business & HR, e Startup & Tech); mentre per il fine settimana sono in programma eventi speciali dedicati ai più giovani e al Market Day presso Combo.

Partecipare

La partecipazione è aperta e gratuita, con la possibilità di prenotare gli eventi tramite il sito ufficiale https://digitaldays.it/programma/ e su Eventbrite per il Torino Digital Days Village.

Per ulteriori informazioni sui Torino Digital Days 2024, per consultare il programma completo o per iscriversi agli eventi, visitate il sito ufficiale https://digitaldays.it/.

Per info: https://digitaldays.it/