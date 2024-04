Atp Montecarlo, Alcaraz si ritira per un infortunio al braccio: Sonego in tabellone

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz si ritira dal torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 5.950.000 euro). Il ventenne spagnolo, numero 3 del mondo e terza testa di serie, rinuncia al torneo monegasco per un infortunio al braccio destro. A dare l'annuncio lo stesso campione di Wimbledon sui social.

"Ho lavorato a Montecarlo e ho cercato di riprendermi fino all'ultimo minuto da un infortunio al pronatore rotondo del braccio destro, ma non è stato possibile e non posso giocare. Non vedevo davvero l'ora di scendere in campo, ci vediamo l'anno prossimo". Al suo posto entra in tabellone, già al 2° turno, l'azzurro Lorenzo Sonego che sfiderà domani il canadese Felix Auger-Aliassime.

Alcaraz ha saltato il torneo di Montecarlo già nel 2023: l'assenza nell'edizione di quest'anno non condiziona quindi il ranking dello spagnolo. Jannik Sinner, salito al numero 2 della classifica dopo il trionfo nel Masters 1000 di Miami, un anno fa nel Principato è arrivato fino alla semifinale prima di essere sconfitto dal danese Holger Rune. L'azzurro, nell'edizione 2024 del torneo, deve arrivare in semifinale per mantenere la seconda posizione del ranking: una sconfitta in un turno precedente farebbe scivolare Sinner al terzo posto.